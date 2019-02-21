Atletizm Yarışmalarında Sare Koleji Şampiyon Oldu
19 dakika önce
Kayseri'de düzenlenen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullar Arası Puanlı Atletizm yarışmalarında Sare Koleji öğrencileri Kayseri Şampiyonu oldu.
Kayseri
'de düzenlenen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullar Arası Puanlı Atletizm
yarışmalarında Sare Koleji öğrencileri Kayseri Şampiyonu oldu.Öğrenciler okullarına 1 kupa ve 20 madalya ile döndü.
Özel Sare Anadolu Lisesi
öğrencileri performansları ile göz doldurdu. Birçok dalda birincilik alan sporcular madalya ve kupayla ödüllendirildi.Özel Sare Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Sezer Şarvan, planlı ve özverili hazırlıklar sonrası başarının geldiğini bunda öğrencilerin yüksek motivasyonunda payı olduğunu belirtti. Şampiyonluk için yarıştıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Şarvan, kendilerine her zaman desteklerini esirgemeyen Sare ailesine teşekkür etti ve başarının bir ekip işi olduğunu söyledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:23 Kaynak: İHA
Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
Son Dakika! Demokrat Parti Mersin İl Başkanı: Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek
AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak
Son Dakika! Mersin'de Çatırdama Sesleri Gelen 5 Katlı Bina Çöktü