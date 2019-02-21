Son Dakika Haberleri: Atletizm Yarışmalarında Sare Koleji Şampiyon Oldu

Atletizm Yarışmalarında Sare Koleji Şampiyon Oldu

19 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullar Arası Puanlı Atletizm yarışmalarında Sare Koleji öğrencileri Kayseri Şampiyonu oldu.

Atletizm Yarışmalarında Sare Koleji Şampiyon Oldu, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen 2018-2019 Öğretim Yılı Okullar Arası Puanlı Atletizm yarışmalarında Sare Koleji öğrencileri Kayseri Şampiyonu oldu.Öğrenciler okullarına 1 kupa ve 20 madalya ile döndü.

Özel Sare Anadolu Lisesi öğrencileri performansları ile göz doldurdu. Birçok dalda birincilik alan sporcular madalya ve kupayla ödüllendirildi.Özel Sare Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Sezer Şarvan, planlı ve özverili hazırlıklar sonrası başarının geldiğini bunda öğrencilerin yüksek motivasyonunda payı olduğunu belirtti. Şampiyonluk için yarıştıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Şarvan, kendilerine her zaman desteklerini esirgemeyen Sare ailesine teşekkür etti ve başarının bir ekip işi olduğunu söyledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:23 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kayseri, Atletizm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Son Dakika! Demokrat Parti Mersin İl Başkanı: Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek

AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak Son Dakika! Mersin'de Çatırdama Sesleri Gelen 5 Katlı Bina Çöktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:42:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizm Yarışmalarında Sare Koleji Şampiyon Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]