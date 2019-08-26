Son Dakika Haberleri: Atletizmde 11 olimpiyat kotası
Son Dakika Spor Haber

Atletizmde 11 olimpiyat kotası

30 dakika önce

Türkiye atletizmde, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 11 katılım kotası aldı.

Atletizmde 11 olimpiyat kotası, System.String[]

Türkiye atletizmde, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 11 katılım kotası aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atletlerin baraj geçme mücadelesini sürüyor. Atletizmde 400 metre engellide Yasmani Copello ve 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz'ın olimpiyat barajını geçmesiyle kota olan sporcu sayısı 11'e yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları 29 Haziran 2020'ye kadar devam edecek.

Atletizmde bugüne kadar Tokyo 2020'ye kota alan sporcular şöyle:

Salih Korkmaz (20 kilometre yürüyüş)

Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş)

Ramil Guliyev (200 metre)

Yasmani Copello (400 metre engelli)

Eda Tuğsuz (Cirit atma)

Polat Kemboi Arıkan (Maraton)

Mert Girmalegesse (Maraton)

Kaan Kigen Özbilen (Maraton)

Yasemin Can (5000 metre ve 10000 metre)

Necati Er (Üç adım atlama)

Özkan Baltacı (Çekiç atma)

Salih Korkmaz, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti Statta Diagne gerginliği! Terim çok kızdı, Albayrak müdahale etti Mehmet Topal, Başakşehir'e transfer oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizmde 11 olimpiyat kotası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]