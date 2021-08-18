Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması tamamlandı

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması sona erdi.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması sona erdi. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle erkekler ve kızlar kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Sporcular, çeşitli branşlardaki müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döktü. İki gün süren organizasyonda, yarışların ardından dereceye giren sporculara törenle madalya verildi. Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda alınan sonuçlar şöyle: Erkekler 100 metre (El kronometre dereceleri) 1. Emir Berk Uzun (11.1) 2. Alper Alp (11.3) 3. Eyüpcan Abar (11.4) Erkekler 200 metre 1. Alper Alp (23.68) 2. Eyüpcan Abar (23.91) 3. Poyraz Efe Ayan (24.24) Erkekler 300 metre (El kronometre dereceleri) 1. Eren Keser (36.0) 2. Kağan Abilmez (38.0) 3. Ahmet Esen (38.2) Erkekler 800 metre 1. Abdulkadir Efe Çalışıcı (2.00.87) 2. Kıyasettın Kara (2.01.19) 3. Duran Sütveren (2.01.46) Erkekler 1500 metre 1. Duran Sütveren (4.16.22) 2. Hasan Uzun (4.17.98) 3. Mazlum Tunçer (4.18.13) Erkekler 100 metre engelli 1. Sacit Güler (13.89) 2. Emirhan Genç (14.31) 3. Talha Gülnihal (14.39) Erkekler 300 metre engelli 1. Ahmet Esen (41.86) 2. Kağan Abilmez (42.05) 3. Reşat Demirkıran (43.01) Erkekler uzun atlama 1. Samet Avcı (6.23) 2. Muhammet Arif Çenesiz (6.10) 3. Zafer Halaç (5.95) Erkekler üç adım atlama 1. Muhammet Arif Çenesiz (13.40) 2. Abdullah Yılmaz (12.86) 3. Emre Çolak (12.40) Erkekler yüksek atlama 1. Yasir Kuduban (1.86) 2. Murat Uğur (1.71) 3. Metehan Çakmakçı (1.69) Erkekler sırıkla atlama 1. Cumali Özbek (3.60) 2. Vahti Asilkan (3.20) 3. Berke Aybarcan (2.80) Erkekler gülle atma 1. Mehmet Sait Işık (14.43) 2. Erdem Gündemir (13.71) 3. Mihran Atsız (12.66) Erkekler çekiç atma 1. Mahmut Arda Şen (54.10) 2. Şekip Can Tursun (40.30) 3. Emirhan Ilıkçay (34.99) Erkekler cirit atma 1. Mihran Atsız (35.37) 2. Muhammet Yahya Çakır (31.71) 3. Ramazan Yolalan (25.91) Erkekler disk atma 1. Eray Kalın (48.17) 2. Diyar Taş (36.78) 3. Ömer Yıldırım (33.86) Kızlar 100 metre 1. Zeynep Kara (12.39) 2. Aleyna Günbay (12.51) 3. Saadet Öztürk (12.84) Kızlar 200 metre 1. Zeynep Kara (25.63) 2. Saadet Öztürk (26.65) 3. Ceylin Yavaşal (27.51) Kızlar 300 metre 1. Edanur Tulum (39.88) 2. Mukaddes Eser (43.48) 3. Songül Akyol (43.74) Kızlar 800 metre 1. Edanur Tulum (2.11.94) 2. Ayça Fidanoğlu (2.12.52) 3. Behiye Yavaşca (2.13.02) Kızlar 1500 metre 1. Ayça Fidanoğlu (4.36.21) 2. Buse Nur Batak (4.37.39) 3. Ceren Kılıç (4.44.68) Kızlar 100 metre engelli (El kronometresi dereceleri) 1. Elif Aydın - İrem Yiğit (14.6) 3. Asel Eylül Doğan (15.8) Kızlar 300 metre engelli 1. Aleyna Çiftçi (47.99) 2. Zeynep Nur Tankoç (48.56) 3. Hamide Tunç (49.25) Kızlar uzun atlama 1. Elif Aydın (5.51) 2. Aleyna Karabulut (5.45) 3. Zeynep Erkal (5.26) Kızlar üç adım atlama 1. Aleyna Karabulut (11.85) 2. Zeynep Erkal (10.90) 3. Beyzanur Topçu (10.69) Kızlar yüksek atlama 1. Fatma Nur Kılınç - Nisanur Sena Uzun (1.49) 3. Sevinç Yağmur Şükür (1.44) Kızlar sırıkla atlama 1. Sudenaz Ünlübal - Ece Sert (2.80) 3. Yağmur Uzman (2.60) Kızlar gülle atma 1. Rabia Yıldırım (10.04) 2. Aylin Karabektaş (9.50) 3. Ecaterina Elif Ertaş (8.99) Kızlar çekiç atma 1. Betül Bozlak (49.42) 2. Damla Akıncı (39.36) 3. Fatmanur Bayramoğlu (36.61) Kızlar disk atma 1. Tuğçe Bilgin (41.73) 2. İlayda Yenilmez (36.33) 3. Sevinç Yağmur Şükür (34.72) Kızlar cirit atma 1. Rabia Çiçek (38.16) 2. Kader Sağlam (37.06) 3. Melike Gönül (33.30) Kızlar 3000 metre yürüyüş 1. Şerife Berra Güven (16.44.43) 2. Aleyna Erdem (16.55.33) 3. Hatice Durgaç (17.26.51)

Atletizm, Engelli, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması tamamlandı - Son Dakika Spor

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