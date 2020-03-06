Atletizmde 18 Yaş Altı Dostluk Turnuvası yarın İstanbul'da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonunun yıldızlar kategorisinde düzenlediği 18 Yaş Altı Dostluk Turnuvası, yarın İstanbul'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada, Türkiye adına, 18 yaş altı atletlerin değerlendirilmesi sonucu seçilen milli takımın yanı sıra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularının oluşturduğu karma takım mücadele edecek. Ukrayna, Belarus ve Sırbistan ise turnuvanın misafir takımları olacak.

Yarın saat 11.00'de pentatlonun 60 metre engelli yarışı ile başlayacak turnuva, saat 16.30'daki karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

Misafir takımların yirmi altışar atletle katılacağı turnuvada, 27 yarış sonrasında genel puanlamada birinci olan takım şampiyonluk kupasını kazanacak.

18 Yaş Altı Dostluk Turnuvası geçen yıl Fransa'nın birinciliğiyle tamamlanırken Türkiye ikinci, Belarus da üçüncü olmuştu.