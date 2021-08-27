Atletizmde 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi finalinde kadınlar ve erkeklerde ENKA şampiyon oldu

Mersin'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi finalinde kadınlar ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yarışlarda ENKA kadınlarda 126 puanla şampiyon olurken, Fenerbahçe 117 puanla ikinciliği, Beşiktaş 94 puanla üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise 130 puanla ENKA Spor Kulübü birinci, 126 puanla Fenerbahçe ikinci, 115 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar İsveç bayrak yarışında Semanur Deniz, Zeynep Olur, Ecenur Alakaş ve Edanur Tulum'dan oluşan ENKA takımı, bu dalda 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu 0.04 saniye geliştirdi. ENKA ekibi, 2.13.90 ile yeni rekorun sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren takım ve sporculara, törenle madalya ve kupa verildi.