Atletizmde 65. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu iptal edildi

??????? İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 65. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

??????? İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 65. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan koşu, Kovid-19 salgını için alınan önlemlerden dolayı yapılamayacak. "Kırmızı Eşofman Koşusu" adıyla da bilinen organizasyona bu yıl 100'ün üzerinde katılım bekleniyordu.

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