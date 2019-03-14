Atletizmde Atmalar Koordinatörlüğüne Orhan Yüzer Getirildi

Atletizmde atmalar koordinatörlüğü görevine Orhan Yüzer getirildi.

Atletizmde atmalar koordinatörlüğü görevine Orhan Yüzer getirildi.



Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, atmalar koordinatörlüğü görevini bir süredir vekaleten yürüten Samsun bölgesi antrenörlerinden Orhan Yüzer, TAF Atmalar Koordinatörü olarak atandı.



TAF Başkanı Fatih Çintimar, Orhan Yüzer'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Orhan hocamız yıllardır atmalar branşına milli takım sporcusu yetiştiren bir arkadaşımız. Tüm atıcıları yakından tanıyor." ifadelerini kullandı.

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