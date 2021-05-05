Milli atletler Avrupa Atmalar Kupası için Split'te

Tokya'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde Avrupa kıtasındaki atıcılar için ciddi bir hazırlık niteliği taşıyan 19'uncu Avrupa Atmalar Kupası, Split'te 8-9 Mayıs günlerinde yapılacak. 42 ülkeden gelen 400'e yakın atletin boy göstereceği kupada Türkiye de 17 atletle temsil edilecek.
Kupada daha önce biri altın üç madalyası bulunan eski dünya beşincisi ciritçi Eda Tuğsuz, Split'teki organizasyonda Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Barbora Spotakova ve Sara Kolak'ın yanı sıra dünya ve Avrupa madalyalı güçlü isimlerle kozlarını paylaşacak. Kadınlar güllede ise Emel Dereli, 18.40'lık Olimpiyat barajını bu yarışmada geçerek adını Tokyo'ya yazdırmak için sahne alacak. Dereli, daha önce U23 yaş grubunda Avrupa Kupası'nı üç kez kazanmıştı.Bu yıl gülle atmada Türkiye U23 rekorunu yenileyen Alperen Karahan, 2019'da kürsüye çıktığı kupada yine iddialı bir şekilde yarışmaya katılıyor. Erkekler çekiçte ise Olimpiyat bileti cebinde olan iki önemli yıldız, Eşref Apak ve Özkan Baltacı, Split'te altın madalya için müsabakaya çıkacak. Türkiye'nin kadınlar U23 takımı ise güçlü kadrosuyla takım sıralamasında Avrupa Kupası'nın güçlü adayı olarak görünüyor. Bu kategoride Pınar Akyol (gülle atma), Özlem Becerek (disk atma), Dünya Ezgi Sayan (çekiç atma) ve Münevver Hancı'dan (cirit atma) oluşan dörtlünün klasmanda ilk sıra için mücadele vermesi bekleniyor. Türkiye, iki yıl önceki organizasyonda U23 kadınlarda ikinci olmuştu.U23 ve büyüklerde yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'nin kadrosu şu şekilde: 23 YAŞ ALTI Gülle atma erkekler: Alperen KarahanDisk atma erkekler: Osman KulÇekiç atma erkekler: Halil YılmazerCirit atma erkekler: Ömer Faruk AvanGülle atma kadınlar: Pınar AkyolDisk atma kadınlar: Özlem BecerekÇekiç atma kadınlar: Dünya Ezgi SayanCirit atma kadınlar: Münevver HancıBÜYÜKLERÇekiç atma erkekler: Eşref Apak, Özkan BaltacıGülle atma kadınlar: Emel Dereli, Aysel YılmazDisk atma kadınlar: Semra TürkÇekiç atma kadınlar: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya-SalmanCirit atma kadınlar: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen
Kaynak: DHA
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