Milli atletler Avrupa Atmalar Kupası için Split'te

Tokya'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde Avrupa kıtasındaki atıcılar için ciddi bir hazırlık niteliği taşıyan 19'uncu Avrupa Atmalar Kupası, Split'te 8-9 Mayıs günlerinde yapılacak. 42 ülkeden gelen 400'e yakın atletin boy göstereceği kupada Türkiye de 17 atletle temsil edilecek.

Kupada daha önce biri altın üç madalyası bulunan eski dünya beşincisi ciritçi Eda Tuğsuz, Split'teki organizasyonda Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Barbora Spotakova ve Sara Kolak'ın yanı sıra dünya ve Avrupa madalyalı güçlü isimlerle kozlarını paylaşacak. Kadınlar güllede ise Emel Dereli, 18.40'lık Olimpiyat barajını bu yarışmada geçerek adını Tokyo'ya yazdırmak için sahne alacak. Dereli, daha önce U23 yaş grubunda Avrupa Kupası'nı üç kez kazanmıştı.