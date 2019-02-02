Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Heyecanı

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları yarın Portekiz'de yapılacak.

Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları yarın Portekiz'de yapılacak.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albufeira kentinde düzenlenecek kupada 365 atlet mücadele edecek.



Bu sene 56. kez düzenlenecek kupada Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.



Büyük erkeklerde 2017 yılında aynı parkurda şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deneyimli kadrosuyla yine podyum kovalayacak. Kadınlarda ise Turkcell Kros Ligi ilk etabında iyi bir görüntü çizen Kasımpaşa, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etmek için sahneye çıkacak.



Gençlerde yarışacak Fenerbahçe ve Darıca Belediyespor, daha önce olduğu gibi yine Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Fenerbahçe, önceki yıllarda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak organizasyona katılıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, son Avrupa Kros Şampiyonası'nda gençler üçüncüsü olan İnci Kalkan da bulunuyor.



TSİ 13.00'te başlayacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin kadroları şöyle:



Büyük erkekler



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ramazan Özdemir, Alper Demir, Bekir Karayel, Onur Aras, Muzaffer Bayram, Cihat Ulus



Büyük kadınlar



Kasımpaşa: Ümmü Kiraz, Daisy Jeptoo Kimeli, Nuran Satılmış, Elif Dağdelen, Fatma Demir, Tubay Erdal



20 yaş altı erkekler



Fenerbahçe: Ayetullah Aslanhan, Veysel Tüminçin, İbrahim Karateker, Ömer Şen, Ahmet Mutlu, Tayyip Arslan



Darıca Belediyespor: Murat Yalçınkaya, İslam Taşçı, İbrahim Subaşı, Yusuf Matur, Sebih Bahar, Ömer Amaçtan



20 yaş altı kadınlar



Fenerbahçe: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Zeynep Bayçınar, Dilek Öztürk, Ayşe Ecer, Berfin Barışer

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