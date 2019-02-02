Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Heyecanı
1 saat önce
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları yarın Portekiz'de yapılacak.
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları yarın Portekiz'de yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albufeira kentinde düzenlenecek kupada 365 atlet mücadele edecek.
Bu sene 56. kez düzenlenecek kupada Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.
Büyük erkeklerde 2017 yılında aynı parkurda şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deneyimli kadrosuyla yine podyum kovalayacak. Kadınlarda ise Turkcell Kros Ligi ilk etabında iyi bir görüntü çizen Kasımpaşa, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etmek için sahneye çıkacak.
Gençlerde yarışacak Fenerbahçe ve Darıca Belediyespor, daha önce olduğu gibi yine Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Fenerbahçe, önceki yıllarda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak organizasyona katılıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, son Avrupa Kros Şampiyonası'nda gençler üçüncüsü olan İnci Kalkan da bulunuyor.
TSİ 13.00'te başlayacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin kadroları şöyle:
Büyük erkekler
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ramazan Özdemir, Alper Demir, Bekir Karayel, Onur Aras, Muzaffer Bayram, Cihat Ulus
Büyük kadınlar
Kasımpaşa: Ümmü Kiraz, Daisy Jeptoo Kimeli, Nuran Satılmış, Elif Dağdelen, Fatma Demir, Tubay Erdal
20 yaş altı erkekler
Fenerbahçe: Ayetullah Aslanhan, Veysel Tüminçin, İbrahim Karateker, Ömer Şen, Ahmet Mutlu, Tayyip Arslan
Darıca Belediyespor: Murat Yalçınkaya, İslam Taşçı, İbrahim Subaşı, Yusuf Matur, Sebih Bahar, Ömer Amaçtan
20 yaş altı kadınlar
Fenerbahçe: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Zeynep Bayçınar, Dilek Öztürk, Ayşe Ecer, Berfin Barışer
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:05 Kaynak: AA
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