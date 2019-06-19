Son Dakika Haberleri: Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
Son Dakika Spor Haber

Atletizmde bir olimpiyat kotası daha

34 dakika önce

Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Atletizmde bir olimpiyat kotası daha, System.String[]
Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenen müsabakada mücadele eden Özkan Baltacı çekiç atmada 77,50 metrelik derecesiyle olimpiyat vizesi almayı başardı.
Bu sonuçla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Türk atlet sayısı 8'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Tokyo, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu! Genk ve Anderlecht, Michael Frey'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesiliyor! Yanal'ın zor kararı Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:49:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]