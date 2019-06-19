Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
34 dakika önce
Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Süper Lig 1. kademe müsabakalarında çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa
'da düzenlenen müsabakada mücadele eden Özkan Baltacı çekiç atmada 77,50 metrelik derecesiyle olimpiyat vizesi almayı başardı.
Bu sonuçla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Türk atlet sayısı 8'e ulaştı.
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