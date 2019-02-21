Atletizmde Birer Altın ve Bronz Madalya

Türkiye, Sırbistan Açık Salon Atletizm Yarışmaları'nda toplamda 2 madalya kazandı.

Türkiye, Sırbistan Açık Salon Atletizm Yarışmaları'nda toplamda 2 madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışmalarda Aykut Ay altın, Burcu Erdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Milli takımın 6 sporcuyla katıldığı yarışmalarda, erkekler 60 metrede Aykut Ay 6.75'lik derecesiyle birinci oldu. Milli atlet bu sezonki en iyi derecesini tekrar etti.



Kadınlar 60 metrede Burcu Erdemir ise 7.58'lik performansıyla 3. sırada yer aldı.



Yarışmalara katılan diğer Türk sporcular ise dereceye giremedi.

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