Atletizmde çalışmalar tam gaz
18 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen atletizm yaz okulu çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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İl Müdürlüğü ile Atletizm
İl Temsilciliği tarafından organize edilen atletizm yaz okulu çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda atletizm çalışmaları 4 Eylül
Spor Kompleksi Atletizm Stadyumu'nda Antrenör Gonca Özdemir yönetiminde devam ediyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Özdemir'den tam not aldı.
Yaz okulu çalışmaları hakkında bilgiler veren Gonca Özdemir, çalışmaların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek, "İlimizde tüm spor branşlarında olduğu gibi atletizmde de çalışmalar devam ediyor. Sporcuları iyi bir şekilde yetiştiriyoruz. Sporcular yaz tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Sivas
atletizmi yeni sezonda birçok derece yapacaktır. Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı. - SİVAS
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