Son Dakika Haberleri: Atletizmde çalışmalar tam gaz
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Atletizmde çalışmalar tam gaz

18 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen atletizm yaz okulu çalışmaları sürüyor.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından organize edilen atletizm yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda atletizm çalışmaları 4 Eylül Spor Kompleksi Atletizm Stadyumu'nda Antrenör Gonca Özdemir yönetiminde devam ediyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Özdemir'den tam not aldı.

Yaz okulu çalışmaları hakkında bilgiler veren Gonca Özdemir, çalışmaların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek, "İlimizde tüm spor branşlarında olduğu gibi atletizmde de çalışmalar devam ediyor. Sporcuları iyi bir şekilde yetiştiriyoruz. Sporcular yaz tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Sivas atletizmi yeni sezonda birçok derece yapacaktır. Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı. - SİVAS
Atletizm, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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