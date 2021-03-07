Atletizmde çoklu branşlarda şampiyonlar belli oldu

Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliği taşıyan Komple Atlet 2021 Salon Finali tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.

Organizasyonda kadınlarda Emine Selda Kırdemir, erkeklerde ise İlkay Aydemir birinci sırada yer aldı.

Şampiyonada 20 Yaş Altı grubunda ise kadınlarda Hayriye Nur Arı, erkeklerde ise Batuhan Arda Erol şampiyonluk ipini göğüsledi.