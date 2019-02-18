Atletizmde Dereceler Belli Oldu

Müsabakalar sonucunda; Genç Kızlar A Takım Sıralamasında Spor Lisesi birinci olurken, Salihli Doğa Lisesi ikinci, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Lisesi üçüncü, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar B Ferdi Sıralamada ise 100 metrede Sabriye Alat (Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi), Gülle Atmada Nazar Kökkaya (Salihli Nazmi Arıkan Anadolu Lisesi), 200 metrede Sena Alat (Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi) birinci oldu. Genç Erkekler A Takım Sıralamasında Spor Lisesi birinci olurken, Salihli İMKB MTAL ikinci, Manisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Yunusemre Anadolu İHL dördüncü oldu. Genç Erkekler B Ferdi Sıralamada ise 100 metrede İbrahim Akkaya (Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi), 1500 metrede Muhammet Berk Gülpınar (Spor Lisesi), Cirit Atmada Şükrü Erbek (Salihli İMKB), Üç Adım Atlama ve Uzun Atlamada Tamer Atsızatar (Spor Lisesi) birinci oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ve okullar, ilimizi 16-17 Mart tarihleri arasında Grup Müsabakaları'nda temsil edecek.