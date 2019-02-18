Atletizmde Dereceler Belli Oldu
1 saat önce
Okullar arası Gençler A-B Kız-Erkek Puanlı Atletizm İl Birinciliği, Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi.
Müsabakalar sonucunda; Genç Kızlar A Takım Sıralamasında Spor Lisesi birinci olurken, Salihli Doğa Lisesi ikinci, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Lisesi üçüncü, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi dördüncü oldu.
Genç Kızlar B Ferdi Sıralamada ise 100 metrede Sabriye Alat (Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi), Gülle Atmada Nazar Kökkaya (Salihli Nazmi Arıkan Anadolu Lisesi), 200 metrede Sena Alat (Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi) birinci oldu. Genç Erkekler A Takım Sıralamasında Spor Lisesi birinci olurken, Salihli İMKB MTAL ikinci, Manisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Yunusemre Anadolu İHL dördüncü oldu. Genç Erkekler B Ferdi Sıralamada ise 100 metrede İbrahim Akkaya (Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi), 1500 metrede Muhammet Berk Gülpınar (Spor Lisesi), Cirit Atmada Şükrü Erbek (Salihli İMKB), Üç Adım Atlama ve Uzun Atlamada Tamer Atsızatar (Spor Lisesi) birinci oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ve okullar, ilimizi 16-17 Mart tarihleri arasında Grup Müsabakaları'nda temsil edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:35 Kaynak: Bültenler
Genç Kızı Taciz Edip "Engelliyim" Diyen Sapığın Linç Edildiği Anlar Kameraya Yansıdı
14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, "Evlenecektik" Diye Kendisini Savundu
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Çırılçıplak Soyup, Boynuma İp Geçirip Dövdü
Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi