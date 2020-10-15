Atletizmde eğitim atağı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), yeni sezon öncesi "Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Seminerleri" düzenleyecek.

Federasyon, beş haftalık eğitim programıyla antrenörleri teknik açıdan destekleme kararı aldı.

Yeni eğitim programına göre, 25 Ekim Pazar gününden itibaren üst üste beş hafta sonu çevrim içi olarak Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Seminerleri verilecek.

Seminerlerde, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Kızılet, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Çilli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kamil Çetin ve Kocaeli Üniversitesinden Dr. Gazanfer Kemal Gül gibi alanında uzman akademisyenler ders verecek.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, tüm atletizm antrenörlerini, gelişimlerine katkı sağlayacak bu seminerlere katılmaya davet ederek, eğitim konusundaki çalışmaların süreceğini ifade etti.