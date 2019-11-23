Son Dakika Haberleri: Atletizmde erkeklerde Eliud Kipchoge, kadınlarda Dalilah Muhammed yılın atleti seçildi
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Atletizmde erkeklerde Eliud Kipchoge, kadınlarda Dalilah Muhammed yılın atleti seçildi

6 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"ne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise ABD'li Dalilah Muhammed layık görüldü.

Atletizmde erkeklerde Eliud Kipchoge, kadınlarda Dalilah Muhammed yılın atleti seçildi, System.String[]

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"ne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda ise ABD'li Dalilah Muhammed layık görüldü.

Monako'da düzenlenen törende, "Yılın Atleti Ödülü"nü kazanan atletler açıklandı.

İki kez üst üste yılın en iyisi seçilen 35 yaşındaki Eliud Kipchoge, Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratonu 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde tamamlamış, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçmişti.

29 yaşındaki ABD'li atlet Dalilah Muhammed ise, Katar'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre engellide 2 rekor kırıp dünya şampiyonu olmuştu.

Yükselen yıldızlar kategorisinde, kadınlarda 18 yaşındaki Ukraynalı Yaroslava Mahuch, erkeklerde ise 19 yaşındaki Etiyopyalı Selemon Barega ödülün sahibi oldu.

Atletizm Federasyonları Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Eliud Kipchoge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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