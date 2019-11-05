Atletizmde hedef maksimum kotayla Tokyo 2020 - BURSA

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar 11 kota aldık. Bunu 40'a tamamlamak için daha yolumuz var. İnşallah en fazla kota ile olimpiyatlara gitmek istiyoruz." dedi.

Çintimar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bursa Gençliği Sporun Yıldızlarıyla Buluşuyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, son yıllarda atletizmde önemli bir sıçrama gerçekleştiğini söyledi.

Spor camiasında idol yetiştirme çabası içinde olduklarını belirten Fatih Çintimar, "Sporla ilgili her şehirde 1-2 idol yetiştirmek istiyoruz. Bunları gençlerle buluşturmak istiyoruz. Yetiştirdiğimiz bu idoller o toplumu, gençliği yönlendirecek insanlar olsun istiyoruz. Bugün buraya daha iyi dereceler elde etmiş sporcularla gelebilirdik ama Bursa'nın kendi yetiştirdiği sporcularla burada olmak istedik." diye konuştu.

Atletizmde son yıllarda ciddi anlamda gelişim kaydettiklerini vurgulayan Çintimar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk atletizminin son 6 yılı için bir parantez açmak lazım, bir de son 14 ve 15 yılı için. Son 15 yılı Türk atletizminin bir sıçrama ve gelişme dönemi. Arada bir doping ile ilgili kopukluk, bir kesinti dönemi. Biz göreve geldikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çok ciddi projelerle, yeni oluşan gençlerle bir altyapı oluşturduk. Bu altyapılarla Avrupa'nın en genç ve en başarılı takımıyız. Bu, hem dünya şampiyonası hem olimpiyat hem de Avrupa şampiyonası için bir örnek.

Yaptığımız projelerin hepsi meyvesini veriyor. Bizim çocuklarımızın yeteneği ve her şeyi var. Tarihimizde ilk defa 4x400 metre bayrak yarışında Avrupa lideri olup, rekoru kırıyoruz, şampiyon oluyoruz. Yine büyüklerde Dünya Şampiyonası'nda final koşuyoruz, olimpiyat kotası alıyoruz. İstanbul Maratonu'nda bizim sporcularımız 30 yıl önceki derecelerin yakınına yaklaşamazken bugün o derecelerin çok önüne 7-8 çocuğumuz birden çıktı."

Olimpiyatlar için hazırlıkların özverili bir şekilde sürdüğünü kaydeden Çintimar, "İnşallah 2020 ve 2024 Olimpiyatları, Türk atletizminin zirve yaptığı organizasyonlar olacaktır diye ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Fatih Çintimar'ın konuşmasının ardından milli sporcular Berke Akçam, Esra Yılmaz ve Rümeysa Ökdem, başarı hikayelerini gençlerle paylaştı.

Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fatih Çintimar'a tablo hediye etti.