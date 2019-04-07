Son Dakika Haberleri: Atletizmde İlk Olimpiyat Kotası Kaan Kigen Özbilen'den

Atletizmde İlk Olimpiyat Kotası Kaan Kigen Özbilen'den

1 saat önce

Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Atletizmde İlk Olimpiyat Kotası Kaan Kigen Özbilen'den, System.String[]
Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet, Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı aldı.

Kaan Kigen Özbilen, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk milli atlet oldu.

Milli sporcu ayrıca kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:35 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Spor
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