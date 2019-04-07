Atletizmde İlk Olimpiyat Kotası Kaan Kigen Özbilen'den
1 saat önce
Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Rotterdam Maratonu'nda ikinci olan milli atlet Kaan
Kigen Özbilen, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet, Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı aldı.
Kaan Kigen Özbilen, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk milli atlet oldu.
Milli sporcu ayrıca kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:35 Kaynak: AA
Mircea Lucescu, 2,5 Milyon Euronun Altında Maaşa Beşiktaş'ta Çalışmayı Kabul Etti
Victor Moses'ın Yerine Nijerya Milli Takımına Nwakaeme Çağrılacak
Sinan Bolat Belçika'nın En İyi Kalecisi Seçildi
Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi