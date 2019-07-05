Atletizmde Kars rüzgarı esiyor
1 saat önce
Romanya'da Balkan Şampiyonu olan Tuğba Toptaş'ın ardından Karslı atlet Kemal Yıldırım'da İsviçre'de madalya için koşacak.
Romanya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
'da Balkan Şampiyonu olan Tuğba Toptaş'ın ardından Karslı atlet Kemal Yıldırım
'da İsviçre
'de madalya için koşacak.
7 Temmuz 2019 tarihinde İsviçre Cenevre
'de yapılacak olan Avrupa
Dağ Şampiyonasına katılmak üzere Kars' da ayrılan Kemal Yıldırım, Büyükler kategorisinde Kars'ı ve Türkiye
'yi temsil edecek.
Kemal Yıldırım, Akyaka
ilçesi adına Kros Liglerinde, Yol yarışmalarında ve Pistlerde Kars ve Akyaka adına koşuyor. Lisanslı bir sporcu Kemal Yıldırım, İsviçre'de düzenlenecek olan Avrupa Dağ Şampiyonası'nda başarılı olacağını ve Türkiye'ye madalya ile döneceği sözü verdi. - KARS
Bitcoin elektrik tüketiminde 'İsviçre'yi geçti'
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli!
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık