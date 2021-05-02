Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı - Son Dakika

Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı

02.05.2021 22:11

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları sona erdi.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları sona erdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde organize edilen yarışlar, kadınlar ve erkeklerde, "büyükler" ve "20 yaş altı" kategorilerinde düzenlendi.

Sporcular, organizasyonun son gününde çeşitli branşlarda performans sergiledi.

Kadınlarda heptatlon, erkeklerde de dekatlon yarışları da yapıldı.

İki gün süren organizasyona, Türkiye, Özbekistan, Tunus, İran ve Lübnan'dan 380 sporcu katıldı.

Komple Atlet 1. Kademe yarışlarının son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler 100 metre

1. Yavuz Şalkacı - 11.26

2. İlkay Aydemir - 11.43

3. Abdülsamet Arıkan - 11.80

Erkekler uzun atlama

1. Yavuz Şalkacı - 6.81

2. İlkay Aydemir - 6.80

3. Ömer Faruk Çanakçı - 6.68

Erkekler gülle atma

1. İlkay Aydemir - 11.07

2. Yavuz Şalkacı - 11.01

3. Ömer Faruk Çanakçı - 10.29

Erkekler yüksek atlama

1. Abdülsamet Arıkan - 1.93

2. Yavuz Şalkacı - 1.90

3. İlkay Aydemir - 1.87

Erkekler 400 metre

1. İlkay Aydemir - 51.39

2. Yavuz Şalkacı - 52.71

3. Abdülsamet Arıkan - 54.84

Erkekler 110 metre engelli

1. İlkay Aydemir - 15.02

2. Yavuz Şalkacı - 15.39

3. Abdülsamet Arıkan - 16.45

Erkekler disk atma

1. Ömer Faruk Çanakçı - 32.13

2. Yavuz Şalkacı - 31.06

3. İlkay Aydemir - 29.01

Erkekler sırıkla atlama

1. İlkay Aydemir - 4.85

2. Yavuz Şalkacı - 4.35

3. Abdülsamet Arıkan/ Ömer Faruk Çanakçı - 3.55

Erkekler cirit atma

1. Ömer Faruk Çanakçı - 40.56

2. Yavuz Şalkacı - 40.46

3. İlkay Aydemir - 36.03

Erkekler 1500 metre

1. Abdülsamet Arıkan - 4.54.36

2. Yavuz Şalkacı - 5.03.04

3. Ömer Faruk Çanakçı - 5.36.75

Erkekler dekatlon

1. Yavuz Şalkacı - 6522 puan

2. İlkay Aydemir - 6432 puan

3. Abdülsamet Arıkan - 5679 puan

Erkekler 20 yaş altı 100 metre

1. Batuhan Arda Erol - 11.51

2. Bartu Aydoğan - 11.74

3. Muhammed İran - 11.85

Erkekler 20 yaş altı uzun atlama

1. Batuhan Arda Erol - 6.54

2. Bartu Aydoğan - 6.36

3. Ahmet Aşkın Erimtek - 6.23

Erkekler 20 yaş altı gülle atma

1. Bengialp Tuzcuoğlulları - 12.15

2. Muhammed İran - 11.69

3. Batuhan Arda Erol - 11.40

Erkekler 20 yaş altı yüksek atlama

1. Bartu Aydoğan - 1.96

2. Batuhan Arda Erol - 1.75

3. Umut Emre Özdemir - 1.69

Erkekler 20 yaş altı 400 metre

1. Batuhan Arda Erol - 52.21

2. Bartu Aydoğan - 52.52

3. Muhammed İran - 52.78

Erkekler 20 yaş altı 110 metre engelli

1. Bartu Aydoğan - 15.65

2. Muhammed İran - 15.77

3. Batuhan Arda Erol - 16.17

Erkekler 20 yaş altı disk atma

1. Muhammed İran - 32.59

2. Batuhan Arda Erol - 31.68

3. Bengialp Tuzcuoğlu - 31.55

Erkekler 20 yaş altı sırıkla atlama

1. Umut Emre Özdemir - 3.40

2. Muhammed İran/ Bilal Nebo - 3.20

3. Bengialp Tuzcuoğlu/ Batuhan Arda Erol - 3.10

Erkekler 20 yaş altı cirit atma

1. Bartu Aydoğan - 38.84

2. Muhammed İran - 35.15

3. Batuhan Arda Erol - 34.89

Erkekler 20 yaş altı 1500 metre

1. Batuhan Arda Erol - 4.45.42

2. Muhammed İran - 4.54.68

3. Bartu Aydoğan - 5.09.99

Erkekler 20 yaş altı dekatlon

1. Batuhan Arda Erol - 5937 puan

2. Bartu Aydoğan - 5603 puan

3. Muhammed İran - 5236 puan

Kadınlar 100 metre engelli

1. Beyzanur Yavuz - 14.63

2. Ekaterina Voronina - 14.71 (Özbekistan)

3. Chroudi Nada - 14.80 (Tunus)

Kadınlar yüksek atlama

1. Ekaterina Voronina - 1.82

2. Emine Selda Kırdemir - 1.70

3. Chroudi Nada - 1.61

Kadınlar gülle atma

1. Ekaterina Voronina - 13.47

2. Chroudi Nada - 13.23

3. Beyzanur Yavuz - 10.45

Kadınlar 200 metre

1. Ekaterina Voronina - 25.28

2. Chroudi Nada - 26.12

3. Beyzanur Yavuz - 27.11

Kadınlar uzun atlama

1. Ekaterina Voronina - 6.05

2. Chroudi Nada - 5.62

3. Emine Selda Kırdemir - 5.51

Kadınlar cirit atma

1. Ekaterina Voronina - 49.54

2. Chroudi Nada - 37.73

3. Emine Selda Kırdemir - 34.11

Kadınlar 800 metre

1. Ekaterina Voronina - 2.11.48

2. Beyzanur Yavuz - 2.26.16

3. Chroudi Nada - 2.29.74

Kadınlar heptatlon

1. Ekaterina Voronina - 6153 puan

2. Chroudi Nada - 5200 puan

3. Emine Selda Kırdemir - 4576 puan

Kadınlar 20 yaş altı 100 metre engelli

1. Hayriye Nur Arı - 15.19

2. Zeynep Çaylak - 17.09

3. Melisa Nur Dinçer - 21.59

Kadınlar 20 yaş altı yüksek atlama

1. Zeynep Çaylak - 1.61

2. Hayriye Nur Arı - 1.58

Kadınlar 20 yaş altı gülle atma

1. Zeynep Çaylak - 9.90

2. Hayriye Nur Arı - 8.07

3. Melisa Nur Dinçer - 7.18

Kadınlar 20 yaş altı 200 metre

1. Hayriye Nur Arı - 26.95

2. Zeynep Çaylak - 27.60

3. Melisa Nur Dinçer - 29.51

Kadınlar 20 yaş altı uzun atlama

1. Hayriye Nur Arı - 5.55

2. Zeynep Çaylak - 5.33

Kadınlar 20 yaş altı cirit atma

1. Zeynep Çaylak - 30.68

2. Hayriye Nur Arı - 29.25

Kadınlar 20 yaş altı 800 metre

1. Zeynep Çaylak - 2.39.77

2. Hayriye Nur Arı - 2.44.53

3. Melisa Nur Dinçer - 3.00.90

Kadınlar 20 yaş altı heptatlon

1. Hayriye Nur Arı - 4348 puan

2. Zeynep Çaylak - 4234 puan

3. Melisa Nur Dinçer - 1405 puan

Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı
Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı
Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı
Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı

Arda Erol, Aydoğan, Türkiye, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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