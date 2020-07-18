Atletizmde Olimpik Deneme Yarışları'nda iki rekor geldi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler eşliğinde Ankara'da yapılan yarışmaların ilk günü iki rekorla tamamlandı.

Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmaların ilk günü sona erdi. Yarışmalara 104 kadın, 192 erkek sporcu olmak üzere toplam 296 sporcu katılıyor. Deneme yarışmalarında 300 metre branşında Türkiye rekoru kırıldı. Milli atlet Sinan Ören, Olimpiyat üçüncüsü engelci Yasmani Copello'nun da koştuğu yarışı 32.46 ile kazandı. Ören, böylece Ramil Guliyev'in 2016 yazında İsveç'in Karlstad kentinde yaptığı 32.61'lik eski Türkiye rekorunu 0.15 saniye geliştirdi. 22 yaşındaki Ören'in bu derecesi aynı zamanda U23 Türkiye rekoru olarak da kayda geçti. U23'te eski 300 metre rekoru Batuhan Altıntaş'a aitti.

Erkekler 100 metrede de iyi dereceler çıktı. Türkiye U23 rekortmeni Kayhan Özer, sezonu 10.46 ile açarken, U18 rekortmeni Umut Uysal da 10.49'luk bir derece yaptı. 110 engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 13.81 ile kendisine ait Türkiye rekorunu egale etti.

Kadınlar üç adımda Avrupa U23 ikincisi Tuğba Danışmaz, 2.2 rüzgar yardımıyla 13.83'lük bir derece atlarken, 100 metrede Ecenaz Kara 12.07'lik derecesiyle birinci oldu.