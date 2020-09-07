Atletizmde Osmangazi farkı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle altın ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleşti. Saha içinde yarışmayan tüm görevliler ile tribünlerde, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu uygulandı. 400'den fazla sporcunun boy gösterdiği müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri damga vurdu. Son dönemde rakipleri karşısında gösterdiği üstün performansla kendinden söz ettiren Tarık Özer, disk atma kategorisinde birinci olarak Balkan U20 Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Eyüp Sabri Aydın ise yüksek atlamada üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Madalya coşkusu yaşayan genç sporcular, gelecek müsabakalarda Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. Spora ve sporcuya desteklerini her zaman sürdüreceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, başarılı atletleri tebrik ederek başarılar diledi. - BURSA