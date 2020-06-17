Atletizmde, yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan faaliyetlerin başlama tarihi kesinleşti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) "2020 pandemi dönemi takvimi kesinleşti." başlıklı duyurusunda, "Yapılan itirazlar ve değerlendirmeler sonrasında yeni takvim kesinleşti." ifadesi kullanıldı.

TAF Teknik Kurulu'nun haziran ayının başında yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında revize edilen 2020 yaz takviminin yapılan düzenlemelerle son halini aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 gün önce taslak olarak TAF.org.tr'de yayımlanan takvim, yapılan düzenlenmelerle son halini aldı. Buna göre, 18 Temmuz'da olimpik deneme yarışmalarıyla başlayacak yaz sezonu Eylül ayına kadar sürecek. TAF Teknik Kurulu, mücadelenin sürdüğü salgında beklenmedik bir gelişme olursa takvimi revize edebilecek."