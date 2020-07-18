Atletizmde pist sezonu Ankara'da açıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki ilk pist yarışması, Ankara'da başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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