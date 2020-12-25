Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışları'nda 4 yeni rekor

Atletizmde 2020'nin son yarışması olan Salon Rekor Deneme Yarışları'nda 4 yeni Türkiye rekoru geldi.
İstanbul'un gerçekleştirilen yarışmada Berke Akçam 60 metre engelde 7.83'lük derecesi ile U20 Türkiye rekoru, Mevlüt Aras 800 metrede 1.51.38'lik derecesi ile U18 Türkiye rekoru, İlkay Aydemir heptatlon 5226 puan ile U23 Türkiye rekoru ve Ali Eren Ünlü yüksek atlamada 2.13'lük derecesi ile U18 Türkiye rekoru kırdı.
Kaynak: DHA
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