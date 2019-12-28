Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru - Son Dakika Spor

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru

6 saat önce

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde üç Türkiye rekoru kırıldı.

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru, System.String[]

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde üç Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen yarışların ilk gününde 18 Yaş Altı grubunda 60 metre yarışında Umut Uysal, kendisine ait rekoru yeniledi. Önceki rekoru 6.81 olan Umut, 6.80'lik derecesiyle yeni bir Türkiye rekoru kırdı.

4x200 metre bayrak yarışında Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş, Oğuz Uyar ve İlyas Çanakçı'dan oluşan Fenerbahçe, 1.27.29'luk dereceyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Aynı yarışı ikinci bitiren Şafak Karsavran, Emirhan Çiftçi, Berke Akçam ve Umut Uysal'dan oluşan ENKA ise 1.28.99'la 18 Yaş Altı Türkiye rekorunu kırdı.

Umut Uysal, Atletizm, Türkiye, Ataköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı
İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler Yerli otomobilin ardından bir müjde daha! İlk tank 2021 yılında banttan inecek Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nda ilk gün üç Türkiye rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]