Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışları Trabzon'da yapılacak

Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışmaları 26-27 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.

Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışmaları 26-27 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Söğütlü Atletizm Pisti'nde yapılacak yarışmalara 10'u kadın olmak üzere 25 takım katılacak. İki gün sürecek müsabakaların ardından ilk iki sıradaki takımlar 2021 sezonunda Süper Lig'de yarışma hakkı elde edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek kademe olarak gerçekleştirilecek ligde yarışacak takımlar şöyle: Erkekler Mardin Atletizm Jandarmagücü Samsun Asarcık Gençlik Mersin Yüksel Spor Tokat Anadolu Gençlik Trabzon Karayolları Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Sakarya Büyükşehir Belediyespor Denizli Büyükşehir Belediyespor Erzurum Büyükşehir Belediyespor Gaziantep Gençlik Spor Kulübü Konya Büyükşehir Belediyespor Malatya Büyükşehir Belediyespor Şırnak İdil Omelka Spor Van Gençlik Spor Kulübü Kadınlar Mersin Amatör Atletizm Mardin Atletizm Sakarya Büyükşehir Belediyespor Samsun Atak Spor Eskişehir Büyükşehir Gençlik Erzurum Gençlik Spor Kulübü İstanbul Büyükşehir Belediyespor İzmit Belediyespor Trabzon Karayolları Van Gençlik Spor Kulübü

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:01

Kaynak: AA

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