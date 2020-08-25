Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışları Trabzon'da yapılacak

Atletizmde Spor Toto 1. Lig yarışmaları 26-27 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Söğütlü Atletizm Pisti'nde yapılacak yarışmalara 10'u kadın olmak üzere 25 takım katılacak.
İki gün sürecek müsabakaların ardından ilk iki sıradaki takımlar 2021 sezonunda Süper Lig'de yarışma hakkı elde edecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek kademe olarak gerçekleştirilecek ligde yarışacak takımlar şöyle:
Erkekler
Mardin Atletizm
Jandarmagücü
Mersin Yüksel Spor
Tokat Anadolu Gençlik
Trabzon Karayolları
Gazi Üniversitesi Spor Kulübü
Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Denizli Büyükşehir Belediyespor
Erzurum Büyükşehir Belediyespor
Gaziantep Gençlik Spor Kulübü
Konya Büyükşehir Belediyespor
Malatya Büyükşehir Belediyespor
Van Gençlik Spor Kulübü
Kadınlar
Mersin Amatör Atletizm
Mardin Atletizm
Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Samsun Atak Spor
Eskişehir Büyükşehir Gençlik
Erzurum Gençlik Spor Kulübü
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
İzmit Belediyespor
Trabzon Karayolları
Van Gençlik Spor Kulübü