Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı

Bursa Atıcılar Pisti'nde yapılan Turkcell Süper Lig mücadelesinde final kademesinin ilk günü sona erdi. Yapılan 10'ar yarış sonunda erkeklerde Fenerbahçe , ENKA'ya karşı 6 puanlık avantajını 8'e yükseltirken, kadınlarda sarı-lacivertlilerin bir puanlık üstünlüğü bulunuyor.

Atletizmde Turkcell Süper Lig'in final kademesinin ilk günü Bursa 'da tamamlanırken, 110 metre engellide Mikdat Sevler kendisine Türkiye rekorunu yeniledi.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam