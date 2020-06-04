Atletizmde Tokyo 2020'nin güncel kota yönergesi yayımlandı - Son Dakika

Atletizmde Tokyo 2020'nin güncel kota yönergesi yayımlandı

Atletizmde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın güncel kota yönergesi yayımlandı.

Atletizmde Tokyo 2020'nin güncel kota yönergesi yayımlandı, System.String[]

Atletizmde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın güncel kota yönergesi yayımlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonra tarihlerini revize ettiği olimpiyat baraj geçme sürecinin yeni programını ilan etti.

Atletizmde kesintiye uğrayan ve aralık ayında tekrar başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın baraj geçme sürecine ilişkin yönerge açıklandı.

Daha önce açıklandığı üzere kota alan atletlerin hakkı saklı kalırken 6 Nisan-30 Kasım 2020 tarihleri arasındaki derecelerin kota geçerliliği olmayacağının altı çizildi.

Süreç, 1 Aralık 2020'den itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

Tokyo 2020 için atletizmde pist yarışmalarının baraj geçme son tarihinin 29 Haziran 2021 olduğu belirtildi. Dünya sıralaması sisteminden kota alacak atletler için de son tarih, daha önce açıkladığı gibi 29 Haziran 2021 oldu.

Dünya Atletizm Federasyonları Birliği'nin açıklamasında, daha önce belirlenen barajlarda değişiklik olmadığı, sadece yaş sınıflandırmasıyla ilgili 2021'i kapsayacak şekilde güncelleme yapıldığı kaydedildi.

Atletizm, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:05 Kaynak: AA

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