Atletizmde Turkcell Süper Lig 2020'nin şampiyonları, Bursa'da belirlenecek

Atletizmde Turkcell Süper Lig'de 2020'nin şampiyonları, Bursa'da yarın ve 29 Ağustos'ta düzenlenecek müsabakalarda belirlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyon öncesi müsabakaların düzenleneceği Atıcılar Pisti'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de atletizmin her geçen yıl geliştiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle çalışmalara bir süre ara verdiklerini hatırlatan Çintimar, şöyle konuştu:

"Türkiye Atletizm Federasyonu olarak bütün gayretimizi, bütün çabamızı, kulüplerimiz, antrenörlerimizle birlikte gece gündüz demeden bir mücadele içerisinde buraya kadar getirdik. Altyapı olarak Balkanların çok üstündeyiz, Avrupa ile yarışır seviyede bir ülke durumundayız. İnşallah bu ivmeyle önümüzdeki dönem dünyada ilk 10'un içerisinde yer alabilmek için kulüplerimizle ve antrenörlerimizle ciddi bir çaba içerisindeyiz."

Altyapıda önemli gelişmeler gösterdiklerini dile getiren Çintimar, ilerleyen haftalarda çeşitli şampiyonalarda yarışacak milli takım sporcularını seçeceklerini kaydetti.

Şampiyon atletler birincilik için ter dökecek

Kovid-19 konusunda gereken önlemleri aldıklarını belirten Çintimar, daha önce testi pozitif çıkan sporcuların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Salgın konusunda şampiyona süresince katılımcılardan dikkatli olmalarını isteyen Çintimar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar bu süreç içerisinde şampiyonluğu alan bütün kulüplerimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe ve Enka Spor'un çekişmesinden son derece mutluyuz. Aynı şekilde Galatasaray, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir gibi takımlarımız da biraz daha güçlenip, biraz daha sahada başa baş mücadele ederse o zaman Türk atletizmi bugünkü yerinden en azından bir adım değil yüz adım daha ileriye gelmiş olacaktır."

Basın toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Fenerbahçe'den sırıkla atlama U23 Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, Enka Spor Kulübünden üç adım atlama sporcusu Tuğba Danışmaz, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan çekiç atma sporcusu Deniz Yaylacı da yer aldı.

Kadınlarda 8, erkeklerde 7 takımın yarışacağı Turkcell Süper Lig'de Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello, Yasemin Can, Aras Kaya, Emel Dereli, Alperen Acet, Tuğba Danışmaz, Eşref Apak, Özkan Baltacı'nın da aralarında olduğu çok sayıda milli atlet ter dökecek.