Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, İzmir'de başladı.
İzmir Atatürk Stadı'nda 2 gün sürecek organizasyonda sporcular, ilk olarak kadınlar sırıkla atlama ve erkekler çekiç atma müsabakalarında performanslarını sergiledi. Bugün 4x100 metre bayrak yarışıyla tamamlanacak organizasyonda yarınki yarışlarla dereceye girenler belli olacak.
Yarışlarda kadınlarda Mardin Atletizm, Momentum, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, erkeklerde Seyhan Belediyespor, Jandarma Gücü, ENKA, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi EGO, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mardin Atletizm takımları yer alıyor.
Kaynak: AA
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