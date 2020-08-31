Atletizmde Türkiye Yarı Maraton Ligi finali İstanbul'a alındı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Diyarbakır'da yapılması planlanan Türkiye Yarı Maraton Ligi finali yarışlarının mücbir sebeplerden dolayı İstanbul'a alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği de taşıyan Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası, İstanbul'da 20 Eylül'de koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilecektir. İlgililere duyurulur." denildi.