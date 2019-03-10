Atletizmdeki Daltonlar

Sandnes... 53 yaşındaki Gjert Ingebrigtsen ve eşi Tone’nin yedi çocuklu ailesinin yaşadığı yer. Başkent Oslo’nun 540 kilometre uzağındaki bu liman kenti, son 10 yılda Norveç
sporuna adını kazıyan Ingebrigtsenler’in memleketi.
Sıradan hikayeleri; atletizmde üst üste başarılar kazanan Henrik, Filip ve Jakob’un zaferleriyle değişti. Norveç ulusal yayıncısı NRK, onlar hakkında 2016 yılında Team Ingebrigtsen isimli bir belgesel yayımladı ve aile bir anda ülke çapında ünlendi.
Ingebrigtsenler, atletizmde üç ayrı üyesinin bireysel kıta şampiyonluğu kazanabildiği yegane aile. Atletizmin en bilindik “üç kardeşi” Etiyopyalı Dibabalar arasında bir fark var: Tirunesh bir efsane, ortanca Ejegayehu dünya şampiyonluğu olmayan iyi bir atlet, Genzebe ise ikisinin ortası. Üçünü bir standartta bağlamak zor. Ama Ingebrigtsenlerin üçü de 1500 metrede Avrupa
şampiyonluğu kazandığı için en azından bir düzlemde aynı seviyeyi tutturabiliyorlar.
Spor tarihinde aile bağıyla ilişkilendirebileceğimiz neredeyse tüm örneklerde, hep ‘daha’ başarılı olan vardır; durum Norveçli Ingerigtsenler için de öyle. En küçük Jakob (18), ağabeyleri Henrik (28) ve Filip’e (25) oranla şimdiden zirvede. Ama belirttiğimiz gibi ailenin farkı, üçlü arasında en düşük profilli olanın bile Avrupa şampiyonluğu unvanının bulunmasından ileri geliyor.
18 Eylül
2000 doğumlu Jakob, hâlâ 18 yaşında. Ama şimdiden kariyerinde gençler seviyesinde üç Avrupa, bir dünya rekoru bulunuyor. Henüz 16 yaşındayken Eugene’deki Diamond League yarışmasına özel olarak davet edilen Jakob, Prefontaine Classic’te Bill Bowerman adına koşulan prestijli bir mil (1609 m) yarışında 3:58.07 koşarak 4 dakika barajının altına inen tarihteki en genç isim unvanını aldı. Bu yarıştan sadece 20 gün sonra, bu kez Oslo’daki Bislett Games’te derecesini iki saniyeye yakın indirerek 3:56.29’a çekti. Aynı yıl (2017) 1500 metredeki en iyi derecesini 3:39’a, 3000 metresini 8:00’a, 5000 metresini ise 13:35’e indirdi.
Bu inanılmaz dereceler, yaklaşmakta olan fırtınanın şiddetini ortaya koymuştu. 2018 sezonunda Jakob’un başarıları katlanarak devam etti ve çifte altın madalya kazandığı Berlin’deki Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda zirveye ulaştı. 1500 ve 5000 metrede elde ettiği zaferlerle tarih yazan Norveçli, aynı zamanda atletizmde tarihin en genç Avrupa şampiyonu unvanını aldı.
1500 metrede 2012’nin Avrupa şampiyonu Henrik ve 2016’nın galibi olan diğer ağabeyi Filip ile birlikte yarışan ve biraderlerine büyük yarışmalarda sadece bir kez geçilen Jakob, çarpıcı başarılar elde ettiği 2018 sezonunu IAAF tarafından (sırık rekortmeni olan İsveçli Armand Duplantis ile birlikte) "Yılın Genç
Atleti" seçilerek tamamladı. Bu ödülü aldıktan bir ay sonra da üçüncü kez U20 Avrupa Kros şampiyonu oldu.
“Dokuz yaşında abimler sayesinde profesyonel atlettim. Ciddi antrenman programı uyguluyor ve gerçek bir atlet gibi yaşıyordum. Dolayısıyla yaşım 18 olmasına rağmen, aslında on yıllık profesyonel olduğum söylenebilir.” diyor Jakob Ingebrigtsen.
Henrik Ingebrigtsen, büyüklerde üç Avrupa şampiyonasında da (kros, pist, salon) madalya almış bir isim. Ailenin ismini ilk o duyurdu ve diğerlerinin yolunu açtı. Filip, uzun süre antrenman partnerliği yaptığı abisinin Avrupa şampiyonluğu elde ettiği 1500 metrede Amsterdam
2016’nın altın madalyalı ismiydi. Madalya seremonisinde sol tarafında, üçüncülük basamağında Henrik duruyordu.
Üç kardeş, son olarak Glasgow’daki Avrupa Salon’da yarıştı. Filip, 1500 metrede diskalifiye oldu; ancak Jakob bir altın, bir gümüş; Henrik de bir bronz madalya elde etti. Böylece üç kardeşin sadece Avrupa ve dünya çapındaki şampiyonalarda elde ettiği madalya sayısı yedi yıl içinde 28’e ulaştı!
Bu sıradışı biraderlerin eskiden atletizmle hiçbir ilgisi olmayan babaları Gjert, şimdi bir "atletizm gurusu". Okuyup araştırarak bilgisini, gittikleri yarışlarla da deneyimini artıran Gjert, Jakob’un mesafedeki eşsiz yeteneği üzerine dokuz yaşından beri çalışarak onu adeta laboratuvar ortamında dokudu. Sonuçlar ortada...
Bu arada, meşhur Dalton Kardeşler dörtlüydü değil mi? Başlıktaki benzetme tam oturmamış gibi duruyor... Sorun değil. Altı yaşındaki ufaklık William’ın sahneye çıkması için bir süre daha beklememiz gerekecek, o kadar.
Şevket F. ERBAY