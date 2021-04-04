Atletizmi Geliştirme Projesi'nde ikinci kademe tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi'nin ikinci kademe mücadeleleri tamamlandı.

Şırnak, Erzurum, Manisa, Çorum, Konya, Sakarya ve Yozgat olmak üzere 7 ilde gerçekleşen yarışlarda sporcular dereceye girmek için ter döktü. Koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen yarışmalar sonucunda her ilde dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.