Son Dakika Haberleri: Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor
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Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor

1 saat önce

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı Bursa'da başladı.

Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor, System.String[]
Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı Bursa'da başladı.
Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde, erkeklerde Fenerbahçe, ENKA'nın 4 puan önünde girdiği final kademesinde ilk gün sonunda farkı 6 puana yükseltti. Sarı-lacivertli ekip beş dalda birinci olurken, beş dalda ise ikinciliği elde etti. ENKA ise beş birincilik, dört ikincilik, bir de dördüncülük aldı.
Gün sonunda, Fenerbahçe toplamına 75 puan ekleyip 224'e ulaşırken, ENKA 73 puan aldı ve toplamda 218 puanı buldu. Müsabakaların sonunda Galatasaray 153 puana ulaşarak üçüncü sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 148 puanla dördüncü sırada kaldı.
Kadınlarda ENKA günü birinci kapattı
Kadınlarda ENKA, final kademesinin ilk gününde "4x100" metrede diskalifiye edilip rakibi Fenerbahçe'den 6 puan az toplamasına rağmen ilk kademedeki puan farkının sağladığı avantajı korudu.
ENKA, 229 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin 212 puanla ikinci, Beşiktaş ise 182 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan, Spor Toto Atletizm 1. Lig'de de ilk gün tamamlandı. Erkeklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile TSK Gücü, kadınlarda ise İstanbul Momentum Spor ile Adana Seyhan Belediyespor günü ilk iki sırada tamamladı.
Müsabakalar yarın sona erecek.
Fenerbahçe, Atletizm, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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