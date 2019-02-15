Son Dakika Haberleri: Atletler, Balkan Şampiyonası'nda Birincilik Peşinde

Atletler, Balkan Şampiyonası'nda Birincilik Peşinde

56 dakika önce

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak.

Atletler, Balkan Şampiyonası'nda Birincilik Peşinde, System.String[]


Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek. 

24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7'nci kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:  

KADINLAR:

Mizgin Ay                      

Burcu Erdemir              

Derya Yıldırım             

Berfe Sancak              

Semra Karaslan          

Rahime Tekin             

Burcu Subatan            

Emine Hatun Tuna     

Derya Kunur               

Kader Güvenç                    

Şevval Avaz               

Özge Soylu                

Ecem Çalagan           

Tuğba Aydın              

Beyza Tilki                

Tuğba Aydın             

Kadriye Aydın           

Merve Menekşe      

Buse Arıkazan          

Büşra Pekşirin          

Emel Dereli             

Aysel Yılmaz           

Derya Yıldırım          

Meryem Kemeç     

Yaren Açar              

Zeynep Kuran          

Zehra Börekçi         

ERKEKLER:

Sporcu                

Emre Zafer Barnes       

Kayhan Özer            

Yavuz Can                     

Akın Özyürek            

Salih Tekgöz            

M. Mustafa Helvacı        

Abdullah Özdemir        

Abdurrahman Gediklioğlu  

Hakan Çoban           

Süleyman Bekmezci       

Mikdat Sevler            

Batuhan Buğra Eruygun    

Furkan Aktaş            

Muammer Demir                 

Emre Dalkıran            

Can Özüpek         

Necati Er                   

Alperen Acet            

Enes Talha Şenses        

Ersu Saşma         

İlkay Aydemir          

Osmancan Özdeveci    

Murat Gündüz            

Oğuz Akgül            

Berke Akçam            

Oğuzhan Kaya           

Kübilay Ençü            

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

Spor
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