Son Dakika Haberleri: Atletler Bursa'dan 6 madalya ile döndü
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Atletler Bursa'dan 6 madalya ile döndü

1 saat önce

24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası'nda Kayserili sporcular büyük başarılara imza attı.

Atletler Bursa'dan 6 madalya ile döndü, System.String[]
24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası'nda Kayserili sporcular büyük başarılara imza attı.

U20 kategorisinde yarışan sporcularımız büyük başarılara imza atarak Kayseri'nin spordaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

200 metrede yarışan sporcumuz Burak Karataş üçüncü olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, 3000 metrede rakiplerine şans tanımayan sporcu Ömer Amaçtan ise şampiyon oldu. Burak Karataş ve Ömer Amaçtan yaptıkları derece ile Avrupa Barajını geçerek 18-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Sporcumuz Ahmet Mutlu ise 1500 metrede şampiyonluğa adını yazdırırken, 3000 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz kazandığı bu başarılar ile 02-03 Temmuz 2019 tarihleri arasında Romanya'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında milli formayla mücadele edecek.

Bayanlarda ise Ayşe Ecer 3000 metrede ikinci, 1500 metrede üçüncü olarak büyük başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek katılacakları uluslararası şampiyonalarda büyük başarılara imza atarak Türk Milletini sevindireceklerine inandığını belirtti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
Türkiye, Bursa, Spor
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