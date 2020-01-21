Atletler madalyaya doymuyor - Son Dakika
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Atletler madalyaya doymuyor

6 saat önce

18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Ataköy Spor Salonunda yapılan Turkcell U16 Salon Atletizm Festivali'nde Kayserili sporcular başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Ataköy Spor Salonunda yapılan Turkcell U16 Salon Atletizm Festivali'nde Kayserili sporcular başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti.


İki gün süren ve 10 branşta toplam 40 ayrı madalya yarışmasının yapıldığı müsabakalarda 950 atletin yarıştığı müsabakalarda Kayserili sporcular 2 altın, 1 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak yarışlara damga vurdu.


3 hafta önce İstanbul'da yapılan Olimpik Deneme yarışlarında 60 metrede 8.01 koşarak altın madalyanın sahibi olan Aleyna Günbay, bu yarışlarda da 60 metreyi 8.06 ve 200 metreyi 26.50'lik dereceyle bitirerek Türkiye Şampiyonu oldu. Aleyna Karabulut uzun atlamada Türkiye üçüncüsü, üç adım atlamada Türkiye dördüncüsü oldu. 4100 bayrak takımında yarışan Aleyna Günbay, Aleyna Karabulut, Elif Feyza İlhan, Aleyna Çiftçi ise 0.3 saliseyle altın madalyayı kaçırarak Türkiye ikincisi oldu.


Ayrıca TOHM Kayseri Atletizm sporcularından Furkan Mutlu 800 metre ve 1500 metrede dördüncü,, Elvan Budak 800 metre ve 1500 metrede dördüncü, Ebru Yakut 800 metrede altıncı oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca, Hülya Bayram ve Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Atletizm, İstanbul, Ataköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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