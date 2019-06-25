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Atletler Nasreddin Hoca için koşacak

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden gerçekleştirecek olan 'Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında Nasreddin Hoca Yol Koşusunda atletler ter dökecek.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden gerçekleştirecek olan 'Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında Nasreddin Hoca Yol Koşusunda atletler ter dökecek.

Eskişehir Valiliği, Sivrihisar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 30 Haziran saat 14.00'de başlayacak olan 'Nasreddin Hoca Yol Koşusu' etkinlikleri kapsamında atletler 1500 metre kulvarından yarışacak. Gençler kadın - erkek, yıldızlar kadın - erkek olmak üzere yapılacak olan yarışmalarda birinci olan atletlere 750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü olan yarışmacılara, 400 TL dördüncülere 300 TL, beşinci olanlara ise 200 TL ve altıncı olanlara 100'er TL ödül verilecek. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
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