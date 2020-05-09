Atletlere yeni spor malzemesi temin edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletlere yeni spor malzemesi temin edildi - Son Dakika Spor

Atletlere yeni spor malzemesi temin edildi

6 saat önce

Türkiye'nin sayılı atletizm pistlerinden Efeler Kardeşköy Atletizm Pisti'ne yeni spor malzemeleri temin edildi.

Atletlere yeni spor malzemesi temin edildi, System.String[]

Türkiye'nin sayılı atletizm pistlerinden Efeler Kardeşköy Atletizm Pisti'ne yeni spor malzemeleri temin edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kardeşköy Atletizm Pisti ulusal ve yerel yarışmaların dışında sporcuların antrenmanları ile vatandaşların koşu-yürüyüş sporları ile Aydın'da en aktif kullanılan spor tesisleri arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde bulunan spor tesisleri faaliyetlerini durdurmuştu. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla 04 Mayıs 2020 tarihi itibariyle alınacak tedbirler ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla, Atıcılık (Trap-Skeet), Atletizm, Badminton (Açık Alan), Binicilik, Golf, Kürek, Kaykay, Kano, Okçuluk, Plaj Voleybolu, Tenis ve Yelken branşlarında belirli sayıda milli sporcunun açık spor tesislerinde antrenman yapabilmelerine olanak sağlandı. Bu nedenle Aydın'da bulunan Milli Sporcular açık spor tesislerinde tedbirlere uymak kaydıyla antrenman yapabilecek.

Efeler Kardeşköy Atletizm Pisti'nde alınacak tedbirler ile antrenman yapabilecek milli atletler için ve ileriki süreçte yapılacak müsabakalarda kullanılmak üzere Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni spor malzemeleri temin edildi. İl Müdürlüğü tarafından, Atletizm yarışma engeli (50 adet), atletizm yarışma ciriti (16 adet), atletizm yarışma güllesi (15 adet), atletizm yarışma stafeti (1 takım), atletizm yüksek atlama çıtası (3 adet), atletizm sırıkla yüksek atlama çıtası (3 adet) ve atletizm çekiç atma kafesi file ipi temin edildi.

Efeler Kardeşköy Atletizm Pisti Amiri Musa Yörük, spor malzemeleri temini için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Atletizm, Türkiye, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:39 Kaynak: İHA

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