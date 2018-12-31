Son Dakika Haberleri: Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

34 dakika önce

Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı.

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda, System.String[]
Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar özçekim yaptı.

İstanbul Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan "Atlı Birlikler" bu yıl ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların atlı birliklerle selfie çektikleri görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:37 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Güncel
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