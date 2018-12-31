Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda
17 dakika önce
Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda Yılbaşı önlemleri kapsamında Atlı Birlikler ilk kez görev aldıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı.
Atlı Birlikler Taksim
Meydanı'nda Yılbaşı
önlemleri kapsamında Atlı Birlikler ilk kez görev aldı
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar, selfie çekildi. İstanbul
Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan "Atlı Birlikler" bu yıl ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların atlı birliklerle selfie çekildikleri görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:51 Kaynak: İHA
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