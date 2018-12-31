Son Dakika Haberleri: Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

17 dakika önce

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda Yılbaşı önlemleri kapsamında Atlı Birlikler ilk kez görev aldıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı.

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda
Yılbaşı önlemleri kapsamında Atlı Birlikler ilk kez görev aldı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar, selfie çekildi.
İstanbul Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan "Atlı Birlikler" bu yıl ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların atlı birliklerle selfie çekildikleri görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Yılbaşı, Taksim, Genel
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