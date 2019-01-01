Son Dakika Haberleri: Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı.

Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda, System.String[]
Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar özçekim yaptı.

İstanbul Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan "Atlı Birlikler" bu yıl ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların atlı birliklerle selfie çektikleri görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:22:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]