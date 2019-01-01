Atlı Birlikler Taksim Meydanı'nda

Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı.

Taksim Meydanı'nda "Atlı Birlikler" ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere ilgi gösteren vatandaşlar özçekim yaptı.



İstanbul Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan "Atlı Birlikler" bu yıl ilk kez yılbaşı önlemleri kapsamında görev aldı. Taksim Meydanı'nda görev yapan atlı birliklere çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların atlı birliklerle selfie çektikleri görüldü. - İSTANBUL

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