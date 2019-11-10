Son Dakika Haberleri: Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları
Son Dakika Spor Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları

Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları

6 saat önce

Atlı Cirit 1. Lig Mavi Grup'ta ilk sırada yer alan Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü Dörtlü Final'e yükseldi.

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Atlı Cirit 1. Lig Mavi Grup'ta ilk sırada yer alan Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Dörtlü Final'e yükseldi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun (TGSDF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı.

Mavi Grup'ta Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Spor Kulübü mücadele etti.

Müsabakalar sonrasında grubunu +6 puanla ilk sırada bitiren Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü, 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını elde etti.

Grupta Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü +4 puanla ikinci, Erzurum Atlı Spor Kulübü de +2 puanla üçüncü sırada kaldı.

Erzurum, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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