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Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları

6 saat önce

Atlı Cirit 1. Lig Kırmızı Grup'ta ilk sırada yer alan Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, Dörtlü Final'e çıktı.

Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları, System.String[]

Atlı Cirit 1. Lig Kırmızı Grup'ta ilk sırada yer alan Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, Dörtlü Final'e çıktı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı.

Kırmızı Grup'ta Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele etti.

Müsabakalar sonrasında grubu +6 puanla ilk sırada bitiren Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını elde etti.

Grupta Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü +4 puanla ikinci, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü de 2 puanla üçüncü sırada kaldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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