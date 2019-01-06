Atlı Cirit A Grubu Müsabakaları Ankara'da Sona Erdi
56 dakika önce
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit A Grubu müsabakaları sona ererken Uşak Genç Bozkuşlular finale yükseldi.
Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit A Grubu müsabakaları sona ererken Uşak Genç
Bozkuşlular finale yükseldi. Ankara
'da 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen müsabakalarda Uşak Genç Bozkuşlular, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum
Can Dadaş Atlı Spor Kulübü
ve Erzurum Ilıca Termal
Atlı Spor Kulübü mücadele etti.
Tüm rakiplerini mağlup eden Uşak Genç Bozkuşlular, 9 puanla A Grubu'nu lider bitirdi ve finalde mücadele etme hakkını kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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