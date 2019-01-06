Son Dakika Haberleri: Atlı Cirit A Grubu Müsabakaları Ankara'da Sona Erdi

Atlı Cirit A Grubu Müsabakaları Ankara'da Sona Erdi

56 dakika önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit A Grubu müsabakaları sona ererken Uşak Genç Bozkuşlular finale yükseldi.

Atlı Cirit A Grubu Müsabakaları Ankara'da Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit A Grubu müsabakaları sona ererken Uşak Genç Bozkuşlular finale yükseldi.

Ankara'da 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen müsabakalarda Uşak Genç Bozkuşlular, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Can Dadaş Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü mücadele etti.

Tüm rakiplerini mağlup eden Uşak Genç Bozkuşlular, 9 puanla A Grubu'nu lider bitirdi ve finalde mücadele etme hakkını kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Genç, Uşak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

İstanbul'da Onlarca Kişi Haç Çıkarmak İçin Buz Gibi Suya Atladı Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 16:57:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlı Cirit A Grubu Müsabakaları Ankara'da Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]