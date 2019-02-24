Atlı Cirit Ligi C Grubu'nda Müsabakalar Tamamlandı
1 saat önce
Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da sona erdi.
Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara
'da sona erdi. Türkiye Jokey Kulübü
75. Yıl Hipodromu'nda 3 gün süren müsabakalar sonrasında Uşak
Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü grubu ilk sırada bitirerek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Müsabakalar sonrasında grupta son sırada yer alan Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü de küme düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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