Atlı Cirit Müsabakaları Ankara'da Başladı

Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun (TGSDF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Cirit A Grubu müsabakaları, Ankara
'da başladı.
75. Yıl Hipodromu'nda 3 gün sürecek organizasyonda, Uşak Genç
Bozkuşlular, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum
Can Dadaş Atlı Spor Kulübü
ve Erzurum Ilıca Termal
Atlı Spor Kulübü takımları yer alıyor.
Toplam 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği organizasyonda, birinciler final etabına kalacak. Final etabı karşılaşmaları ise 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Gruplarda Erzurum ile Uşak'tan yedişer, Sivas
ve Kocaeli
'den ise birer takım bulunuyor.