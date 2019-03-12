Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Final Heyecanı Ankara'da Yaşanacak

Atlı Ciritte Final Heyecanı Ankara'da Yaşanacak

1 saat önce

Atlı Cirit Ligi final müsabakaları, 15-17 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.

Atlı Ciritte Final Heyecanı Ankara'da Yaşanacak, System.String[]
Atlı Cirit Ligi final müsabakaları, 15-17 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan (TGSDF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek finallere, Uşak Genç Bozkuşlular, Erzurum Şengel, Erzurum Akıncılar ve Uşak Susuzören takımları katılacak.

Finallerin ilk günü saat 10.00'da Uşak Genç Bozkuşlular-Erzurum Şengel, saat 12.00'de de Erzurum Akıncılar-Uşak Susuzören maçları oynanacak.

Bu karşılaşmaların galipleri 17 Mart Pazar günü final, kaybedenleri ise 16 Mart Cumartesi günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.

Final müsabakasının ardından katılan takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Erzurum, Uşak, Ankara, Spor
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