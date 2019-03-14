Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Final Heyecanı Yarın Ankara'da Başlayacak

Atlı Ciritte Final Heyecanı Yarın Ankara'da Başlayacak

52 dakika önce

Atlı Cirit Ligi final müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Atlı Ciritte Final Heyecanı Yarın Ankara'da Başlayacak, System.String[]
Atlı Cirit Ligi final müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek finallere, Uşak Genç Bozkuşlular, Erzurum Şengel, Erzurum Akıncılar ve Uşak Susuzören takımları katılacak.

Finallerde yarın Uşak Genç Bozkuşlular-Erzurum Şengel ve Erzurum Akıncılar-Uşak Susuzören maçları oynanacak.

Bu maçların galipleri 17 Mart Pazar günü finalde, kaybedenleri ise 16 Mart Cumartesi günü üçüncülük maçında karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Erzurum, Uşak, Ankara, Spor
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